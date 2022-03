Odriozola: “El Madrid es el Madrid y no podía decir que no”

Álvaro Odriozola habló de su presente en la Fiorentina de Italia y reveló que rechazó una oferta de un reconocido club de Italia por quedarse, en su momento, en el Real Madrid de España

Enhorabuena. Álvaro Odriozola habló de su presente en la Fiorentina de Italia y reveló que rechazó una oferta de un reconocido club de Italia por quedarse, en su momento, en el Real Madrid de España. Según contó el joven jugador: “Me quisieron antes del Madrid, venía de una gran temporada. Pero el Madrid es el Madrid, no podía decir que no”.

Odriozola comentó lo siguiente: “Estoy disfrutando del presente, sin pensar en el futuro. Cuando llegue el momento, voy a entender muchas cosas. Quiero decir, sin embargo, que no extraño un gran escaparate, estoy muy contento en Florencia, me siento como en casa, donde me quieren, en una ciudad hermosa“.

Odriozola está teniendo protagonismo en la Fiorentina y eso provocó que el conjunto del Calcio quiera ficharlo definitivamente. Por otra parte, el Madrid debe decidir qué hace con el lateral derecho. Ahora mismo, sólo tiene a Carvajal y su recambio es Lucas Vázquez, extremo reconvertido a lateral.