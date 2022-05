Comienza el mercado de pases y el Bayern Munich no pierde el tiempo. Noussair Mazraoui, lateral derecho neerlandés nacionalizado marroquí, se convierte en el primer fichaje del equipo dirigido por Julian Nagelsmann.

El defensa proveniente del Ajax llegó a un acuerdo hasta 2026 con el cuadro bávaro que, a la fecha, solo ha renovado a Thomas Müller y Manuel Neuer.

Oliver Khan, mítico arquero del Bayern y actual presidente del Consejo Directivo, indicó que con esta contratación refuerzan puntualmente y podrán luchar por mejores objetivos:

“Para la próxima temporada nos hemos puesto grandes metas y jugadores como Noussair amplían nuestras posibilidades. Nos alegramos de luchar con él en la Champions League y queremos tener juntos éxitos en los próximos años”, declaró.

El futbolista de 24 años también tuvo algunas declaraciones con respecto a su llegada a Munich:

“Tuve buenas sensaciones desde las primeras conversaciones con el Bayern y me alegro de fichar por uno de los grandes de Europa. Me he decidido por este club porque aquí puedes ganar los títulos más grandes”, señaló el defensa.