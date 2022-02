Olivera: “Diego Alonso es sencillo, pero muy exigente”

Mathías Olivera, quien ha sido titular en los últimos dos partidos de Uruguay en las Eliminatorias Sudamericanas, elogió a Diego Alonso.

Mathías Olivera llenó de elogios a Diego Alonso, quien le abrió las puertas del seleccionado mayor por primera vez en su carrera. “El cuerpo técnico entero es un grupo muy positivo, motivador y con mucha energía”, expresó.

“Nos dio muchas herramientas en un período corto de tiempo para preparar los partidos. Vídeos, entrenamientos tácticos, trabajamos cómo defender cuando atacaba el rival y cuáles era los puntos débiles de ellos. Con todo ese material, lo pudimos hacer bien”, continuó.

Sin buscar culpables en el pasado, pese a la frustración que le provocó no ser convocado en otros momentos, el jugador uruguayo de 24 años comentó que “existe una buena camada de laterales izquierdos uruguayos” y que “cada técnico ve con diferentes ojos a cada jugador”.

“Defender al país es algo único y por suerte Diego Alonso me llamó y estoy súper contento. Uno trabajaba todos los días con la esperanza de poder estar y obviamente me frustraba cuando no se daba, pero a base de trabajo y rendimiento se me dio la posibilidad ahora y la pude aprovechar”, finalizó Olivera.