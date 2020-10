Olveira le da con hacha

Uruguayo le dice al “Comandante” que no por hacer 200 toques se gana un partido.

El ex futbolista uruguayo y ahora entrenador, Nelson Olveira, quien jugó en Alianza Lima en 2002 y 2003, criticó a Mario Salas, el actual técnico del equipo blanquiazul.

“Escuché a Salas decir que habían creado ocasiones, que tuvieron la pelota, pero un equipo grande no gana con eso, se hace con goles. Hoy todo el mundo se lleva por tener la pelota, darle al palo y no es así. Un club necesita resultados. No importa si tienes 70, 80, 90 por ciento de posesión porque te enfrentas a un equipo menor y en dos ocasiones te hace el gol. Tienes que ser efectivo en el arco rival y eso no hace Alianza“, señaló el ‘Canario’ Olveira.

Por otro lado, se refirió a la pésima actuación de Alianza en la Copa Libertadores. “Un 2-0 de visita en una Copa Libertadores tienes que saberlo manejar. No fueron errores defensivos, sino horrores. Desconcentración como siempre”, sentenció.