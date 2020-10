Cuatro años en Inglaterra

Rodrigo Vilca fue oficializado en el Newcastle United.

Rodrigo Vilca llegó a Inglaterra y fue oficializado en el Newcastle United de la Premier League como el flamante fichaje. El club informó, a través de sus redes sociales, que el futbolista de 21 años firmó un contrato por cuatro años y se unirá al equipo Sub 23, donde buscará escalar hasta el primer equipo.

En declaraciones a la web del club, Vilca comentó: “Al principio, no podía creer la oportunidad de saltar directamente de Perú a un club de la Premier League. El proceso tuvo muchas fases, con todo este desastre de COVID, así que ha sido una montaña rusa de emociones. He llorado de emoción, no una sino varias, por todo lo que he pasado”.