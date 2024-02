Ordóñez: “Suspensión de sanción es una gracia, no una obligación concederla”

Tito Ordóñez mencionó que la Comisión Disciplinaria no debería rebajarle el castigo a Alex Valera, quien insultó al árbitro Edwin Ordóñez.

Después de que Universitario de Deportes solicitara a la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) la reducción de la sanción impuesta a Alex Valera, Tito Ordóñez, representante de Alianza Lima, intervino para explicar por qué esta medida no debería ser aplicada.

Como se conoce, el delantero de Universitario ya ha cumplido dos de las cuatro fechas de suspensión por haber insultado al árbitro Edwin Ordóñez la temporada pasada, en los partidos contra Mannucci y Atlético Grau. El objetivo del club es que Valera esté disponible para el clásico de este sábado a las 8 p.m. en el Estadio Nacional, correspondiente a la tercera jornada de la Liga 1 Te Apuesto.

Podrías leer:

Según el delegado del equipo blanquiazul, el artículo 34 del Reglamento Único de Justicia establece que “la Comisión de Justicia puede considerar una suspensión parcial de la ejecución de la sanción si se ha cumplido al menos el 50% de la misma, teniendo en cuenta especialmente los antecedentes del sancionado”.

Por otro lado, explicó que la Comisión Disciplinaria no está obligada a reducir la sanción al jugador de Universitario; al contrario, tiene la facultad de decidir si desea hacerlo o no. “La suspensión parcial es un acto de gracia por parte de la Comisión Disciplinaria, no una obligación que deba otorgarse. En otras palabras, es una cuestión de voluntad y decisión por parte de la comisión”, afirmó Ordóñez.

También recordó las palabras utilizadas por Alex Valera para insultar al árbitro Edwin Ordóñez el año pasado, cuestionando: “¿No constituye un agravio muy grave decir ‘hijo de p…’ a un árbitro en los medios de comunicación?”.