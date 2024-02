Waldir Saenz: “No es su culpa, no lo tenían en sus planes”

Waldir Sáenz comentó sobre la incorporación de Paolo Guerrero a César Vallejo y admitió que la vuelta a Alianza Lima estuvo fuera de alcance.

La Universidad César Vallejo sorprendió en el mercado de transferencias al asegurar los servicios de Paolo Guerrero por una temporada, con la posibilidad de extender su contrato por otro año en caso de acuerdo mutuo. Aunque Guerrero aún se encuentra en Brasil, entrenando con un preparador físico del club, se espera su llegada al país el sábado 10 de febrero, con su presentación oficial programada para el lunes 12.

Su incorporación a la Liga 1 Te Apuesto eleva las expectativas, aunque algunos cuestionan si debería haber optado por jugar sus últimos partidos en Alianza Lima, el equipo de sus afectos, donde expresó su deseo de retirarse en alguna ocasión.

En este contexto, Waldir Sáenz conversó con Movistar Deportes y abordó esta posibilidad que finalmente no se materializó, ya que el actual cuerpo técnico cerró la puerta y dejó claro que Guerrero no estaba en sus planes para el 2024.

En esa misma línea, el máximo goleador histórico del equipo ‘blanquiazul‘ declaró que el hecho de que Paolo no haya terminado jugando para el equipo no es responsabilidad suya, ya que las circunstancias no se desarrollaron como probablemente esperaba. “Creo que sí, pero bueno, ya no era culpa de Paolo, sino de los dirigentes y el cuerpo técnico.”, subrayó.

En su momento, Paolo Guerrero estuvo a punto de volver a Alianza Lima; sin embargo, cuando lo contactaron, no era el momento adecuado ya que estaba en plena recuperación de una lesión en la rodilla. Decidió no aceptar la oferta formal de los ‘Íntimos‘ porque solo consideraría regresar al Perú si estaba completamente recuperado y en condiciones de ofrecer su mejor rendimiento al club.