Orlando Lavalle: “Cuando me dijeron para tomar las riendas del club sabía de la situación”

Orlando Lavalle tras la derrota ante Alianza Lima: “Cuando me dijeron para tomar las riendas del club sabía de la situación”

Orlando Lavalle, entrenador de la Universidad San Martín, lamentó la dura derrota ante Alianza Lima por 5-0 por la fecha 14 del Torneo Clausura, sin embargo el DT manifestó que continuará al pie del cañón y luchando hasta el final por la permanencia con el cuadro de Santa Anita.

“Voy a ser lo más sincero posible, cuando me dijeron para tomar las riendas del club sabía de la situación. La institución me ha dado todo como entrenador, de alguna u otra manera siempre hubo cercanía con el club. Yo no he venido acá a claudicar, estoy agradecido con la institución, sé que los jugadores se han dado íntegros ante la situación. Debo estar fuerte de la cabeza para poder ayudar al grupo a salir de este mal momento. Sigo poniendo el pecho y sigo al pie del cañón”, afirmó Lavalle en conferencia de prensa.

San Martín se ubica en el puesto 18 con 19 puntos a 2 puntos de la zona de promoción donde se ubica la escuadra de Ayacucho FC con 20 unidades. El equipo de Santa Anita tendrá que enfrentar en condición de local a Cantolao en la fecha 14 del Torneo este 04 de octubre a la 01:00 de la tarde. Los santos no tienen marguen de error a perder debido a que sus rivales se alejan más de la zona de abajo.

Redactor: Diego Pecho