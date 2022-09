Christian Ramos: “Estoy recuperándome para llegar al partido contra César Vallejo. Recién me he sacado una resonancia”

Christian Ramos, defensa de Alianza Lima, habló sobre su ausencia frente a San Martín debido a una lesión. La ‘Sombra’ aseguró que su estado físico es óptimo, no obstante, prefirió no arriesgar para evitar una lesión de mayor gravedad.

“Estoy recuperándome para llegar al partido contra César Vallejo. Recién me he sacado una resonancia. Mañana (martes) me dirán qué es lo que tengo. Me siento bien, pero no quería tampoco arriesgar porque no me gustaría jugar un tiempo y agravar más la lesión. Prefiero descansar y tratar de volver lo más pronto posible”, declaró para a un medio local.

El club ‘blanquiazul’ goleó 5-0 a los ‘santos’ este lunes 26 de setiembre en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. El equipo de La Victoria, sumó tres victorias seguidos, alcanzó los 27 puntos y es provisionalmente el líder del Clausura. Además, desde el tercer lugar de la Acumulada acortó la diferencia a un punto sobre Sporting Cristal y Melgar.

Redactor: Diego Pecho