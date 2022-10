Orlando Lavalle: “Nos hubiese gustado estar un poco antes para darle matiz al trabajo, pero no perdemos la fe”

El entrenador de la San Martín, Orlando Lavalle, conversó con un programa deportivo y lamentó la difícil situación futbolística que vive el conjunto ‘santo’ y señaló que no perderán la fe. San Martín se enfrenta a Deportivo Municipal en condición de visita por la fecha 18 del Torneo Clausura.

“Con mi llegada se buscó generar un cambio emotivo con alguien de la casa, que tiene todo el cariño y amor a una institución tan formal. Con directivos con capacidad intelectual. He caminado en diferentes clubes y es difícil de encontrar esa capacidad de los dirigentes”, señaló el estratega nacional.

Luego, el DT de 53 años, manifestó: “Nos hubiese gustado estar un poco antes para darle matiz al trabajo, pero no perdemos la fe. No voy agachar la cabeza ante nada ni nadie. He escuchado muchos colegas que no hubiesen tomado este reto. Pase lo que pase, la lealtad no se va a perder”

Por último, Lavalle habló de su plantel: “La experiencia, no solo en el tema deportivo, sino en general. Tenemos una plantilla muy joven, ya que jugadores de experiencia tenemos 3 o 4. Acá no hay que llorar sobre la leche derramada, ya que el futbolista profesional tiene que afrontarlo como tal, sin importar la edad”.

Redactor: Diego Pecho