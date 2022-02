Orzán: “Las estadísticas no sirven mucho cuando perdemos”

Horacio Orzán, defensa de FBC Melgar, lamentó mucho la derrota por 3-0 ante Sport Huancayo y expresó que el marcador fue duro contra el cuadro Dominó

A pasar la página. Horacio Orzán, defensa de FBC Melgar, lamentó mucho la derrota por 3-0 ante Sport Huancayo y expresó que el marcador fue duro contra el cuadro Dominó. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo perdió el invicto en el torneo tras caer por goleada frente al cuadro de Carlos Desio.

Orzán dijo lo siguiente: “Esto es fútbol, las estadísticas no sirven de mucho cuando perdemos. Más aún como jugador de la última línea, me duele que me hayan hecho tres goles, más aún de la manera que fueron, no era lo que habíamos planeado, intentamos hacer nuestro juego, llegamos a tener opciones pero no pudimos concretar y ellos, las que tuvieron las aprovecharon bien”.

En ese sentido, agregó que: “Acá el que hace los goles gana, tenemos que corregir errores y si queremos estar arriba no debemos dar margen de error, los mismos se pagan caro y hoy pudimos verlo”

LORENZO TAMPOCO ESTÁ CONFORME:

El entrenador de Melgar señaló que el resultado no condice con el desarrollo del partido: “El resultado no se condice con el trámite del partido, con el protagonismo que tuvimos, pero será que hicimos algo mal y lo pagamos muy caro”.

Por último, señaló que: “Faltó efectividad, además nos encontramos con un arquero que fue figura. Felicitamos a Zamudio que jugó un gran partido, también felicitar a Huancayo que viene bien, nos toca hacer borrón y cuenta nueva, mejorar en lo que fallamos y seguir para adelante”.