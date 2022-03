Ospina: “Perú tiene dificultades cuando más necesita ganar”

Edgar Ospina, entrenador que dirigió a Ayacucho en la Liga 1, habló en la previa del importante partido de Perú ante Paraguay por la última jornada de las Eliminatorias

Edgar Ospina, entrenador que dirigió a Ayacucho en la Liga 1, habló en la previa del importante partido de Perú ante Paraguay por la última jornada de las Eliminatorias. La Bicolor depende de sí misma para quedarse con el cupo del repechaje. Chile y Colombia esperan un tropiezo de la Blanquirroja en el Nacional de Lima.

Peinadito dijo lo siguiente sobre el partido: “Cuando más necesita ganar Perú es cuando más dificultades se le presenta. Cuando está presionado es cuando las cosas por ahí no le van saliendo de la mejor manera. Hoy Perú tiene que pensar no sólo en cómo se va a parar en la cancha, en el nivel futbolístico de sus jugadores”.

En ese sentido, pidió tener cuidado con Chile: “Esto es fútbol y no sabemos qué va a pasar en Venezuela, en Lima, y no podemos descartar a los chilenos. Todos hablan de Perú y de Colombia, pero se han olvidado de los chilenos, esto se fútbol y nadie puede adelantarse a pronósticos y estadísticas porque cuando arranca el partido esto se olvida”

Además, agregó lo siguiente: “El resultado que se dio frente a los bolivianos al menos volvió a acercar a los aficionados a la fe que se había perdido porque se llevaban muchos minutos sin concretar. El aficionado estaba perdiendo la totalidad de su fe”.

Por último, pidió mesura con los equipos que ya no tienen opciones: “Téngale miedo a esos equipos que no tienen nada que perder pero sí algo de ganar. Paraguay es un equipo que hace transiciones largas, hace mucho juego externo, tiene muy buen juego aéreo tanto ofensivo como defensivo. En el tiro de esquina se mueven muy bien, hay que tenerle cierta consideración a los paraguayos, no es fácil”.