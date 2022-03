Guadalupe: “Los futbolistas saben como manejar la ansiedad”

Luis Guadalupe habló en la previa del importante partido de Perú ante Paraguay por la última jornada de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022

Luis Guadalupe habló en la previa del importante partido de Perú ante Paraguay por la última jornada de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. La Bicolor depende de sí misma para quedarse con el cupo del repechaje. Chile y Colombia esperan un tropiezo de la Blanquirroja en el Nacional de Lima.

Cuto dijo lo siguiente sobre el partido: “Como todos los peruanos y más uno que ha tenido la oportunidad de estar en los tres últimos partidos, se viene una final que va a ser clave ya que dependemos de nosotros mismos y al frente tienes una selección que no se juega nada, pero que seguro viene incentivado por cosas que uno sabe que se manejan en el fútbol, incentivos que pueden venir de otras selecciones”.

En ese sentido, reveló: “Los futbolistas, que son los que saben y por algo están en la selección, saben cómo canalizar esa ansiedad. Ellos saben que el partido de mañana es un partido clave, que no va a ser nada fácil porque las estadísticas no influyen mucho y esperemos tener un buen resultado, me conformo con el 1-0”.

PERÚ NECESITA GANAR:

Además, agregó lo siguiente: “Yo confío mucho en los chicos, he visto el partido que jugaron contra Uruguay, me encantó como salió a jugarle de igual a igual, arriesgaron, fueron a buscar el partido. Lamentablemente pasó lo que pasó pero el rendimiento fue muy bueno”.

Por último, continuó alabando el nivel del equipo: “En estos partidos influye mucho la confianza del grupo y lo que cada uno tiene que hacer en su función, no podría decir que somos superiores a Paraguay lejos, siempre con respeto. Ellos tienen buen juego aéreo y saben que Perú tiene la necesidad de ganar el partido, nosotros tenemos que salir concentrados y atentos, no confiarse para nada”.