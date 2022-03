Laporta descartó la vuelta de Messi: “No nos planteamos el regreso de Leo”

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, manifestó que no tiene en sus planes el regreso de Lionel Messi al conjunto catalán

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, manifestó que no tiene en sus planes el regreso de Lionel Messi al conjunto catalán. El Barsa levantó cabeza tras la llegada del joven entrenador Xavi Hernández.

Laporta respaldó a Mancini: “Por supuesto que me gustaría que Messi viniera a inaugurar el nuevo estadio, eso también es casa de Leo, él es uno de los grandes artífices que ha hecho más grande al Barça. Ahora tenemos una relación menos fluida, yo le recuerdo con afecto, espero que él también”

En ese sentido, reveló: “¿Opciones de que Messi regrese al Barça? No he recibido ningún mensaje suyo o del entorno que quiera volver, y nosotros ahora no nos lo planteamos. Estamos construyendo un equipo nuevo, con gente joven y cierta experiencia, la simbiosis está funcionando. Ahora bien, Leo es Leo”.

XAVI LOGRÓ LO QUE OTROS NO PUDIERON:

Además, agregó lo siguiente: “Xavi estará el tiempo que él quiera. Aseguraría que será el entrenador de mi mandato. Es el Xavi de siempre, ha madurado”.

Por último, continuó alabando el nivel del equipo: “No firmo ganar la Europa League y ser segundo. Quiero ganar la Liga. Lo digo convencido, tenemos equipo para ganarla y porque llegamos al último tramo bien. Con un equipo que funciona bien que tiene más ganas que yo de ganar la liga. Si seguimos como ahora, seremos campeones”.