Ospina: “Quien lo gane tiene un alto porcentaje de ir a Qatar”

Édgar Ospina, entrenador colombiano, se refirió al duelo entre Perú y Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

Comienza la cuenta regresiva para el trascendental encuentro entre Perú y Colombia, duelo que podría poner a una de estas dos selecciones muy cerca al mundial de Qatar 2022. Édgar Ospina, director técnico colombiano, habló sobre este partido en una entrevista a un medio radial.

El estratega colombiano mencionó que los ‘cafeteros’ no llegan bien a este duelo: “El entorno de Colombia no está con mucha confianza. Todavía no encuentra el partido que llene de satisfacción a todos los colombianos, se han perdido algunos jugadores para jugar ante Perú”.

El ex entrenador de Ayacucho FC reveló que quien gane el partido pondrá pie y medio en Qatar: “Venimos de dos presentaciones donde no se pudo ganar de local, Perú viene con dos victorias importantes, por lo que vienen con la moral en alto. Es de esos partidos que quien lo gane tiene un alto porcentaje para ir a Qatar”, declaró en Radio Ovación.

Por último, el DT de 66 años le puso presión a la Selección Colombiana para el partido ante Perú: “Colombia está en la obligación de ganar y gustar, el 90% de los jugadores que están en la Selección son de Europa, y los delanteros están haciendo goles allá, pero llegan a Colombia y no están rindiendo como se debe”, finalizó.

Cabe mencionar que las selecciones de Perú y Colombia jugarán el próximo viernes en un duelo clave por el cuarto puesto de las Eliminatorias. El enfrentamiento se jugará a las 16:00 hrs en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Actualmente, el conjunto ‘cafetero’ se ubica en la cuarta posición de las Clasificatorias con 17 unidades, el mismo puntaje con el que la ‘bicolor’ se mantiene en el quinto lugar. Este duelo podría definir a un clasificado al próximo mundial, por lo que ambos equipos buscarán las tres unidades.