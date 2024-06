Otro más que se va de la “U”: José Bolívar a César Vallejo

José Bolívar no jugó desde el amistoso que tuvo Universitario antes del Apertura

José Bolívar deja Universitario para irse a provincia a jugar por la César Vallejo luego de no sumar minutos con la crema en el Apertura debido a que habían otros jugadores por delante de él.

José Bolívar se va a Trujillo con la intención de poder tener la oportunidad de jugar con el equipo titular de la César Vallejo en el Torneo Clausura, ya que no tuvo posibilidad alguna de poder desempeñarse en la banda defensiva y la razón de ello, se debe a que no estuvo en la consideración de Fabián Bustos, entrenador de Universitario. No se sabe la razón de su ausencia en los planteamientos del técnico argentino.

Sin embargo, hubo hechos que podrían haber significado su falta de continuidad en el equipo crema:

El primero es que el puesto en el que se desempeña Bolívar ya estaba ocupado por el ecuatoriano Segundo Portocarrero y cuando no se encontraba disponible, lo sustituía Nelson Cabanillas.

El segundo hecho es el que sucedió en el partido amistoso que tuvo la “U” frente al rival chileno de Coquimbo Unido, el defesa lateral derecho tuvo una equivocación y anotó el autogol del empate definitivo.

De acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta, el jugador de veinticuatro años se en condición de préstamo al cuadro de la César Vallejo por el Torneo Clausura.

