Ousmane Dembélé podría irse gratis del FC Barcelona

No es seguro. Ousmane Dembélé estaría cerca de irse del FC Barcelona por un problema en la última reunión. El encuentro entre el club y el agente del jugador no llegó a buen puerto por las nuevas condiciones que pusieron los representantes del ‘Mosquito’, eso según lo que recogió la prensa internacional.

Según Gerard Romero, el trato entre el agente de Dembélé y los directivos blaugranas se estancó porque el ex Borussia Dortmund pide un salario bastante alto, algo que el Barça no podría costear. Además, el hombre de prensa informó que Ousmane está abierto a hablar solo en sus condiciones y que la resolución es complicada.

Al enfriamiento de las negociaciones se sumó un nuevo problema. El Newcastle preguntó hace algunas semanas por la ficha de Dembélé, pero no es el único equipo de la Premier League. Otro dato es que los equipos ingleses lo querrían para firmar por un gran salario, pero solo si llega en condición de agente libre.

Newcastle have approached Ousmane Dembélé weeks ago… but it’s not the only club from Premier League. Nothing agreed or decided as things stand. ⤵️⚠️ #NUFC

Everything still open, and now complicated for Barça as Ousmane will -only- sign at his conditions, this is very clear. https://t.co/IzPVJhqsTI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 29, 2021