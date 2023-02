Pablo Magnín: “Jugamos muy bien, salvo hasta el gol de ellos, jugamos muy atrás y luego comenzamos a hacer nuestro partido”

Pablo Magnín, delantero argentino de FBC Melgar, manifestó que pese a la caída ante Sporting Cristal, el cuadro rojinegro va consiguiendo el juego que quiere, por lo que espera que los resultados positivos lleguen las próximas fechas.

“Jugamos muy bien, salvo hasta el gol de ellos, jugamos muy atrás y luego comenzamos a hacer nuestro partido. Nos faltó un poco en la definición, salvo el gol, creo que no tuvieron muchas situaciones claras”, afirmó Magnín.

El atacante argentino, comentó que “somos dos equipos que tienen grandes aspiraciones, la gente lo disfrutó. Vinimos, tuvimos la pelota en su cancha, ante un equipo importante. Perdimos pero tuvimos actitud, entrega y un juego bastante bueno a mi entender”.

Magnín, señaló que los resultados no se están dando, pero “por ahora sentimos presión por ganar todos los partidos, a veces no se puede como hoy, pero sabemos que llegará. No estoy preocupado por eso, me ha pasado alguna vez empezar mal, pero apenas llevamos dos partidos, hoy encontramos el juego, y esperamos que el próximo partido nos vaya bien”.