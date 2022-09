Pablo Peirano: “Tuvimos una charla con el presidente, quedamos en conversar”

Cusco FC logró su ascenso a la Liga 1 tras ganar 2-1 a Alianza Universidad en Cusco por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 2. El equipo cusqueño quiere ser protagonista en la siguiente temporada tras un amargo 2022. El entrenador uruguayo, Pablo Peirano, señalo que tiene la intención de quedar en Cusco FC, sin embargo, también verá las ofertas de los diferentes clubes.

“Mi contrato termina el fin de semana, no tengo la cláusula de continuidad. Tuvimos una charla con el presidente, quedamos en conversar, fue un torneo bastante corto pero intenso, tengo la necesidad de ir a Uruguay y escuchar al club obviamente para la propuesta deportiva para el año que viene, así como otros equipos”, afirmó Peirano.

El DT, señaló que “hubo contacto en algún momento con Universitario y de otros equipos también, han tomado referencias sobre nosotros. Los propios futbolistas me han comentado que han sido consultados en algún momento por nuestra forma de conducir y eso nos pone contentos”.

Sobre su campaña con Cusco FC: “No es algo muy cómun que se de un torneo sin derrotas, hemos hecho un torneo muy completo desde que me tocó tomar el equipo, salimos campeones invictos. Nos queda un partido más, lo vamos a tomar con seriedad y queremos terminar con los mejores numeros posibles”.

Además, contó cómo llegó al cuadro cusqueño: “Fue una decisión personal el no tomar equipo en Perú, no faltaron los llamados, necesitaba un descanso. Me tocó estar en Perú durante la pandemia, hay momentos en que toca hacer una pausa, considero que fue un tiempo suficiente, me llamaron de Cusco, conocía el plantel, me gustaron las instalaciones y el desafío, hoy por hoy sé que fue una decisión bien tomada en su momento”.

Redactor: Diego Pecho