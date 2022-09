Países Bajos derrotó por 2-0 a Polonia en la UEFA Nations League

Con este resultado, los dirigidos por Louis Van Gaal, que no conocen la derrota en la UEFA Nations League, siguen primeros con 13 puntos. De todos modos, debido al triunfo de Bélgica frente a Gales, deberán esperar a la últimas jornada para saber si están o no en la Final Four. Por su parte, los de Czeslaw Michniewicz continúan últimos con apenas un punto y también deberán aguardar a la última fecha para mantener la categoría en la Liga A de la UEFA Nations League.

Redactado por: Miguel Casana