¡Palacios prefiere a Mosquera como técnico de la selección!

Roberto Palacios mencionó a Roberto Mosquera como su candidato a dirigir a la selección en las seis fechas que quedan por clasificatorias

Luego de la salida de Jorge Fossati de la selección, más de uno se habrá preguntado por el reemplazante del técnico uruguayo. Para Roberto Palacios, quien jugó varios años en el equipo de todos, no dudó en elegir a Roberto Mosquera, considerando su conocimiento en el fútbol peruano y su manera de convencer a su sistema de juego.

Roberto Palacios consideró elegir a un entrenador peruano para culminar la etapa final de las clasificatorias: «Se debería considerar a un técnico nacional que pueda ayudar, y con algunos jugadores comprometidos para estas últimas seis fechas. Jugar con chicos aquí (en el fútbol peruano), pensando en la siguiente Eliminatoria«.

Luego añadió: «Uno que está sin equipo es Roberto Mosquera, que, armando un buen comando técnico, podría ayudar para terminar estas seis fechas. Porque ‘Chemo’ del Solar está con menores, y otro técnico que esté en buena forma no hay. No encuentro a ninguno. Por la inexperiencia, no hay ningún DT que pueda ocupar ese puesto«.

Además, Roberto Palacios lamentó que los jugadores asuman la selección en una situación complicada: «No es la peor selección, pero sí podría serlo si las cosas siguen así. Es difícil creer lo que estamos viviendo en este momento. Y cuando los resultados no llegan, también es importante el recambio”.

Finalmente, el exfutbolista peruano manifestó su manera de realizar los cambios en la selección, sin importar la jerarquía de algunos jugadores dentro del campo de juego: “Si con estos chicos no consigo los objetivos, lamentablemente, tendré que hacer cambios y dejar de lado a muchos que están sin equipo o que no están en su mejor nivel«.