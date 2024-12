¡Renato Tapia hace caso omiso a las críticas sobre la selección!

Renato Tapia, remarcó que no hace caso a las críticas de los hinchas de la selección.

El llamado «Capitán del futuro» tuvo una ola de críticas por lesionarse antes de cada llamado a los partidos de su selección. Esto trajo consigo muchos malos comentarios de los hinchas de la bicolor que veían con mala cara que Renato Tapia no este presente en los transcendentales duelos de la Selección Peruana.

El actual jugador del Leganés de España, viene siendo figura y titular indiscutible en su equipo, demostrando un gran nivel, siendo bolo fijo para que sea el equilibrio y el eje del profesor Jorge Fossati en la bicolor, pero, Renato Tapia, ya se viene perdiendo consecutivamente, dos fechas dobles de las Clasificatorias.

«Para eso está el FIFA, para poner al capitán que tú quieras. Soy una persona muy pasota, no me importa lo que diga la gente. Si creen que no tengo compromiso o lo que se inventen, yo sé lo que he hecho por la selección. Estoy tranquilo conmigo mismo», remarcó Renato Tapia.

Nuestro volante cerrojo, prefiere hacer oídos sordos a las críticas en su contra porque sabe lo que le a dado por su país. A su vez, aduce que Perú somos así, si vemos a alguien que no le está yendo bien, seguimos criticándolo y se forma una ola gigante de críticas cuando la situación es totalmente diferente.

«Hemos reelegido a un presidente que nos robó una vez para que nos robe de nuevo, qué pueden decir de un jugador. Perdí mi puesto en Feyenoord, en Celta, en donde decían que me arreglaban para mandame a la Selección. La gente es muy emocional, si te va mal a ti, ellos felices, no me interesa, soy consciente de lo que hice, de lo hago y lo que haré por la Selección», aseguró Renato Tapia.

Ahora, Perú tendrá varios meses de para donde intentará reorganizarse. La salida de Juan Carlos Oblitas, al parecer, dejó sin piso a Jorge Fossati que cada vez tiene menos aliados en la FPF y pende de un hilo su permanencia. Además, es necesario un recambio generacional en la bicolor pero, no hay mucho material para trabajar. ¡Así es complicado!