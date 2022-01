Palmeiras va con todo por Gustavo Dulanto

Palmeiras, actual campeón de la Copa Libertadores, ya hizo una oferta por Gustavo Dulanto según medios brasileños

Al Bicampeón de América. Palmeiras, actual monarca de América, habría hecho una oferta de 1.5 millones por Gustavo Dulanto, según medios brasileños. Además, el propio futbolista del Sheriff Tiraspol contó que su representante le informó sobre una oferta de un equipo del fútbol carioca

Es más, varios medios brasileños ya informaron que el “Verdao” hará una oferta de 1.5 millones al club de Moldavia por el pase del zaguero nacional, incluso, se menciona que el técnico Abel Ferreira ve con buenos ojos tener a Gustavo Dulanto en su plantel. Como sabemos Palmeiras es el actual bicampeón de la Libertadores.

En un artículo emitido por “ElFutbolero” de Brasil se lee lo siguiente: “En el mercado, en busca de un zaguero zurdo para cerrar su plantilla 2022, Palmeiras se pone en contacto con representantes de Gustavo Dulanto. El jugador fue ofrecido al Verdao y ya cuenta con el aval del técnico Abel Ferreira. La propuesta ronda los 1.5 millones”.

Además, hace algunos días el defensor nacional reveló tener una oferta de Brasil: “Mi agente me dijo que había interés de equipos brasileños, pero también que entrene y disfrute mis vacaciones. Obvio que me gustaría jugar en Brasil. Los últimos campeones de la Copa Libertadores son brasileños y que se interesen en mí me causa alegría. Me da más ganas de seguir trabajando como lo vengo haciendo”.

Es importante mencionar que Dulanto realizó una gran temporada con el Sheriff en Moldavia. Ganándose la titularidad en el equipo y disputando varios encuentros en la Champions League, donde clasificaron a la Europa League con 7 unidades.