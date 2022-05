Paolo Guerrero: “Alianza se ha contactado conmigo”

Tras su salida de la Videna, El Depredador confirmó que los blanquiazules se contactaron con él para contar con sus servicios

El exdelantero de Inter de Porto Alegre, Paolo Guerrero, reveló a la salida de sus entrenamientos en la Videna que Alianza Lima ha iniciado conversaciones con él para ficharlo:

“Alianza se ha contactado conmigo. No descarto nada, sería un sueño para mí”, señaló el goleador.

El jugador, que no estuvo en la última lista de convocados por Ricardo Gareca, se encuentra realizando trabajos en la sede de San Luis ante la reserva íntima: “Estoy analizando ofertas y vamos a ver qué pasa. Hoy, me sentí bien, volvía marcar de penal y eso me pone contento”, comentó el atacante.

Sobre el amistoso, el ex futbolista de Flamengo dijo lo siguiente: “El partido de práctica muy bien. Hice 30 minutos. Feliz de estar jugando nuevamente, de compartir campo con mis compañeros, de volver a la rutina de entrenamientos y me siento muy bien”.

Por último, Paolo Guerrero aclaró las dudas acerca de su rodilla y los supuestos rezagos que presenta tras su recuperación: “Si hubiese estado hinchado, no hubiese sido parte del partido. Me dijeron que solo juegue 30 minutos”, culminó.

¿Cuándo juega la Selección Peruana?

Perú sostendrá un encuentro amistoso frente a la selección de Nueva Zelanda. Este será el domingo 5 de junio en el RCDE Stadium de Barcelona a la 10:30 a.m. (hora peruana).

Posterior a ello, permanecerán en tierras españolas has el 10 de junio y de ahí viajarán a Doha (Catar) para el partido de repechaje contra el representante de Asia (Australia o Emiratos Árabes) el lunes 13 de junio a la 1:00 p.m. (hora peruana).

