Paolo Guerrero arribó a Lima y asegura estar totalmente recuperado

El delantero llegó la madrugada de este martes a Lima y dijo estar recuperado de su rodilla.

Paolo Guerrero llegó a Lima y aseguró estar totalmente recuperado de la lesión que tenía en la rodilla. En las siguientes horas será evaluado por el cuerpo médico de la selección peruana y se tendrá una respuesta más segura en los próximos días.

“Gracias a Dios hoy me encuentro recuperado, muy bien. Me Falta hacer trabajo físico, me falta tocar un poco la pelota, porque estaba trabajando en un centro de alto rendimiento donde solo entrenaba yo”

Expresó Guerrero a su salida del aeropuerto Jorge Chávez.

“Estuve mucho tiempo enfocado en mi recuperación, no es de ahora. Lo más importante, como siempre lo dije, era estar recuperado de la rodilla, que no me moleste. Gracias a Dios encontré eso, ya no me molesta. He venido trabajando solo, en un centro de alto rendimiento, me siento muy bien, me falta trabajar con la pelota… No fue fácil y doy gracias que me siento bien ahora. Me encuentro recuperado”.

Sin embargo, el doctor Jean Paul Osores, quien ha estado cerca al delantero desde su pase al Bayern Múnich, cree que para el repechaje no llegará.

“Estamos trabajando muy duro para que él llegue al Mundial Qatar 2022. Y yo creo que lo vamos a tener. Nos hemos propuesto que lo logre. Para el repechaje no creo. Pero para el Mundial de todas maneras. Faltan varios meses todavía”, declaró el médico en entrevista con El Comercio.

La última vez que Paolo Guerrero jugó un partido fue con la selección peruana en el encuentro por eliminatorias ante Chile, el 7 de octubre del 2021. Desde ese entonces, el Depredador vive una vía crucis debido a su recuperación fallida de una rotura del ligamento cruzado.

Finalmente, las posibilidades de que Paolo Guerrero sea considerado para el partido de repechaje que jugará la selección peruana, el 13 de junio, ante Australia o Emiratos Árabes Unidos en Catar por un cupo al Mundial 2022 crece más. Todo dependerá del ‘Tigre’.