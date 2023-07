Paolo Guerrero niega su retiro a sus casi 40 años

“Me afecta, no quiero hablar de eso”: Dijo Paolo Guerrero al tocar el tema de su retiro

Paolo Guerro, goleador histórico de la selección peruana conversó de todo con el panel de F90: sobre su salida de Racing, su posible llegada a Alianza, entre otros temas más.

Paolo Guerrero sorprendió a todos sus hinchas luego de anunciar su salida de Racing Club de Argentina. Tras varios días de lo acontecido, el goleador histórico de la selección peruana se animó a hablar sobre su futuro; sin embargo, al ser consultado sobre un eventual retiro, el delantero de 40 años reaccionó de una manera curiosa y fue claro al decir que el tema le afecta.

¿Que dijo sobre el tema de su retiro?

Asimismo, el atacante formado en Alianza Lima recordó algunos duros pasajes que tuvo que afrontar durante su carrera profesional, sobre todo aquellos que le impidieron seguir jugando.

“Estuve mucho tiempo parado porque me lesioné la rodilla. Me afectó mucho psicológicamente. La etapa del doping también (previo al Mundial Rusia 2018), no podía ir al estadio ni visitar a mis compañeros en ningún club. Estaba fuera del ámbito profesional y lo volví a vivir con la lesión que tuve”, concluyó.

¿Que paso con Racing?

El ‘Depredador’ decidió finalizar su vínculo con la ‘Academia’ debido a la poca continuidad. En ese sentido, el periodista Tomas Dávila reveló que el clásico ante Independiente fue el partido que ‘rompió’ la relación entre Guerrero y Racing.

“Para mí, el quiebre de su estadía en Racing se empieza a dar en el clásico de Avellaneda, donde tuve la chance de entrevistarlo. Jugaban Independiente y Racing y uno esperaba que en ese partido importante Paolo Guerrero fuera titular. Finalmente, fue al banco de suplentes. Cuando finaliza el partido, le pregunto por la cantidad de clásicos que jugó en su carrera y me dice: ‘Mira, no te puedo decir mucho de este clásico porque solo jugué 15 minutos’. Ahí, me parece, empieza a mostrar su malestar”, explicó en ESPN.