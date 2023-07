Paolo Guerrero deja Racing de Avellaneda

Paolo Guerrero se va de Racing en las siguientes horas

Paolo Guerrero rescindió contrato en Racing de Avellaneda al tener una reunión con directivo del club, tras no jugar la cantidad de minutos que el quisiera.

El depredador terminó su vínculo contractual con el club albiceleste luego de una conversación con Víctor Blanco, presidente de la institución de Avellaneda. Asimismo, el delantero fue al terreno de juego en dónde práctica todo el plantel para recoger sus pertenencias y despedirse con miembros del equipo.

Guerrero en la academia llegó a tener las siguientes estadísticas: en la primera división del fútbol argentino anotó 1 gol, jugó 15 partidos, no asistió, tuvo 4 amarillas y no le mostraron ninguna roja. Mientras que en la Copa Libertadores, anotó 1 gol, jugó 6 partidos, asistió en 2 ocasiones y no le mostraron ninguna tarjeta amarilla ni roja.

El “9” había llegado a Racing con la intención de recuperar el tiempo perdido y jugar más, tras su paso en el club de Avaí, equipo de Brasil que llegó a descender a la segunda categoría del fútbol brasileño. En mencionado club, tuvo adversidades que superar como las lesiones, que lo aquejaban desde hace mucho tiempo. Ahora, tras no tener la continuidad deseada, deja al equipo argentino. Conforme a lo que el periodista de TyC Sports, Lautaro Salucho, comenta, Guerreo se iría a su domicilio en Río de Janeiro (Brasil).

El argentino, a parte, dijo que: “El hecho de que Racing esté buscando un delantero a él no le cayó bien, teniendo en cuenta que no estaba sumando los minutos que él quería, asimismo, se veía cada vez más afuera que adentro en la oncena titular. Todavía no tiene un destino asegurado en cuanto a un club. Hay un montón de cosas que terminaron sumando que esto se acelere”.

