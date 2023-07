Liam Broady pasa a la tercera ronda del Wimbledon

Con su audacia característica, Broady tuvo que esforzarse mucho para remontar dos sets a uno pero, llevado por una multitud optimista de la cancha central, logró una excelente victoria por 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-0 en tres horas y 27 minutos.

Ruud había llegado a las finales de Roland Garros y el US Open durante los últimos 12 meses y, sin embargo, no tenía respuestas a la mezcla de extravagancia y valor de Broady, con esta victoria que envió al número 142 del mundo a la tercera ronda por segundo año consecutivo.

Totalmente descolocado, Ruud no supo contrarrestar el estado de gracia de un Broady al que le salió todo y su servicio cayó en picado. Así, Casper se despide de la hierba en un partido para olvidar. Broady se verá las caras con Denis Shapovalov.

Ruud siendo el 4 en el ranking mundial, que no había preparado Wimbledon y se pasó la preparación para el torneo en conciertos, de vacaciones y jugando al golf, cayó ante el 142 del mundo, que nunca había ganado a un top 10 en su carrera deportiva.

LIAM BROADY IS THROUGH!

He's beaten a player 138 places above him in the world rankings. What a moment.

