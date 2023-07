Se conocieron también cómo serán las llaves de las siguientes fases de la Libertadores.

Quedaron definidos los enfrentamientos de los octavos de final de la Copa Libertadores en sorteo realizado hoy en la sede de la CONMEBOL, ubicada en la ciudad de Luque, Paraguay. También se estableció los emparejamientos de las siguientes fases hasta la final.

Los equipos que accedieron a esta fase son los que quedaron ubicados en primer y segundo lugar de cada grupo, y fueron:

Grupo A: Racing Club (Arg) y Flamengo (Bra)

(Arg) y (Bra) Grupo B: Internacional de P. Alegre (Bra) y Nacional de Montevideo (Uru)

(Bra) y (Uru) Grupo C: Palmeiras (Bra) y Bolivar de La Paz (Bol)

(Bra) y (Bol) Grupo D: Fluminens e (Bra) y River Plate (Arg)

e (Bra) y (Arg) Grupo E: Independiente del Valle (Ecu) y Argentinos Juniors (Arg)

(Ecu) y (Arg) Grupo F: Boca Junior s (Arg) y Deportivo Pereyra (Col)

s (Arg) y (Col) Grupo G: Paranaens e (Bra) y Atlético Mineiro (Bra)

e (Bra) y (Bra) Grupo H: Olimpia (Par) y Atlético Nacional de Medellín(Col)

Para efectos del sorteo, quedaron separados en dos bombos: bombo A para los primeros y bombo B para los segundos de cada grupo, para que no se crucen clubes que quedaron en la misma posición. Los emparejamientos quedaron de la siguiente forma:

Llave A: Atlético Nacional vs Racing Club Llave B: Bolívar vs Paranaense Llave C: Flamengo vs Olimpia Llave D: Atlético Mineiro vs. Palmeras Llave E: Pereyra vs Independiente del Valle Llave F: Argentinos Juniors vs Fluminense Llave G: River Plate vs Internacional Llave H: Nacional de Montevideo vs Boca Juniors

Los primeros jugarán de local y devolverán la visita a la semana siguiente. Las fechas para los partidos de local serán desde el martes 1 al jueves 3 de agosto. La vuelta será desde el martes 8 al jueves 10 de agosto.

Cuartos de final y semifinales y final.

También quedaron definidas las llaves de cuartos de final, semifinal y final. Todas las fases son con partidos de ida y vuelta, salvo la final, la cual se definirá en partido único.

Los cuartos de final enfrentarán a los ganadores de las llaves A vs H y D vs E. De esta fase salen dos vencedores, que conformarán la primera semifinal. También accederán a cuartos los ganadores de las llaves C vs F y B vs G. Los que se lleven la victoria disputarán la segunda semifinal.

Los cuartos de final serán entre el martes 22 al jueves 24 de agosto, y del martes 29 al 31 de agosto. Las semifinales se jugarán el 27 de setiembre y el 4 de octubre.

Los equipos que ganen las semifinales se enfrentarán el sábado 4 de noviembre, en partido único, en la gran Final de la Copa Libertadores, en el Estadio Maracaná, de Río de Janeiro, Brasil.

Leer más….