Paolo Guerrero queda libre de su contrato con la UCV

La novela de Paolo Guerrero y la César Vallejo parece que llegará pronto a su fin. La Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol resolvió que el jugador quede libre del contrato que sostenía con la UCV. Esta resolución permitiría que el ‘Depredador’ se convierta en un jugador libre, con lo que podría fichar por otro equipo.

Aunque el futuro del goleador de la selección peruana aún no está definido, Alianza Lima se postula fuertemente como el siguiente destino de Paolo Guerrero. De esta forma, el club ‘íntimo’ cerraría uno de los fichajes más anhelados por la hinchada ‘blanquiazul’ y contaría con un delantero de élite para lo que resta del Torneo Clausura.

Desde su llegada a la Universidad César Vallejo, Paolo Guerrero solo disputó 9 encuentros con el conjunto ‘poeta’. En Liga 1, sólo participó en el Torneo Apertura en los cuales jugó 6 partidos y anotó 3 goles. Mientras que en Copa Sudamericana no pudo hacer mucho para evitar que el club trujillano se quede en fase de grupos.

Al respecto de la situación contractual del capitán de la selección, el presidente de la UCV, Richard Acuña, se pronunció al respecto. “Acá no es el momento de la viveza. No se trata de que cuando uno quiere o no quiere, yo creo que cuando hay un contrato de por medio hay un respeto a la ley”, declaró.

De la misma forma, comentó que se encuentran conformes con el plantel que tienen. “Paolo Guerrero era un jugador más de los 26 que teníamos. Yo aclaro que el fútbol peruano debe marcar precedentes y estos deben ser positivos. Fuera de ello, nosotros estamos felices y satisfechos con los futbolistas que tenemos. Si lamentablemente no se puede dar su contrato hasta el final quedará como algo anecdótico y sacaremos adelante este proyecto con o sin él”, indicó Richard Acuña.

