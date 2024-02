Paolo Guerrero responde con firmeza a críticas por su fichaje con César Vallejo.

Guerrero no se quedó callado

La reacción de Paolo Guerrero no se hizo esperar, mostrando su carácter fuerte y desafiante ante las críticas. A raíz de las provocativas palabras de un hincha victoriano que le recordó que no participaría en la Liga 1, y mucho menos con Alianza Lima.

El fichaje estrella del ‘Depredador’ para el 2024 ha desatado una ola de reacciones entre los seguidores de Alianza Lima y la selección peruana. La noticia de su incorporación a la Universidad César Vallejo ha generado controversia, y varios hinchas expresaron sus cuestionamientos hacia el goleador.

Uno de ellos, levantó la voz en desacuerdo con la decisión de Guerrero, y no titubeó en lanzar sus críticas. La espera por la respuesta del experimentado futbolista ha creado una expectación adicional en medio de este inesperado capítulo del mercado de fichajes.

En medio de la avalancha de comentarios, un hincha ferviente del equipo victoriano no pudo contener su descontento y lo expresó de manera contundente en las redes sociales, provocando a Paolo Guerrero por su elección de unirse al cuadro ‘Poeta’. “¿No decías que aún estabas para ligas competitivas y terminas en Vallejo? ¿Por eso no eres nada en Alianza?”, escribió, dejando ver su desilusión ante la sorpresiva decisión del experimentado delantero.

Respuesta de Paolo Guerrero a sus detractores

Paolo Guerrero respondió desde la misma plataforma ante las críticas y aclaró que, en esta ocasión, fue él quien decidió no optar por llegar a Matute. “Sí, porque yo no quise, mi amigo. No te confundas. Yo no quise ir, ¿ok? No te equivoques, amigazo”, afirmó el goleador, generando una nueva ola de comentarios tanto a favor como en contra de su polémica decisión.

Además, Guerrero destacó que considera jugar en su país como un desafío, dejando claro que su elección de unirse a la Universidad César Vallejo responde a motivaciones personales y profesionales.

En otro momento, el ‘Depredador’ sostuvo una conversación con el periodista brasileño André Hernán, quien detalló algunas de las razones detrás de la decisión de Paolo Guerrero de unirse a la Liga 1, donde solo fue suplente antes de cumplir la mayoría de edad.

“He pasado por Corinthians, Flamengo, Internacional; muchos momentos especiales y ahora (estoy) por vivir un nuevo desafío al regresar en mi país, donde no pude jugar profesional, porque salí muy joven con 16 años (…). Es una nueva experiencia, un nuevo desafío como acabamos de hablar”, expresó el jugador, destacando la importancia y el significado personal que representa esta etapa en su carrera.

El futbolista, quien ha experimentado gran parte de su carrera en Europa y en Río de Janeiro, ahora se encontrará disfrutando de sus días en el balneario de Huanchaco, una localidad que enfrenta desafíos significativos en cuanto a la seguridad ciudadana.

“No sé cómo va a ser vivir en Perú después de muchos años afuera”, añadió el artillero, reflejando cierta incertidumbre ante la transición a una realidad diferente, marcada por su retorno al país después de una larga ausencia.