Paolo Guerrero viajó a USA para continuar tratamiento de su rodilla

Paolo Guerrero continua con su proceso de recuperación para quedar en óptimas condiciones para las Eliminatorias Qatar 2022 con la Bicolor. Por ello complementará su rehabilitación con un novedoso tratamiento en los Estados Unidos.

Para conocer el avance de la rehabilitación y tener una nueva opinión médica, el ‘Depredador’ viajó al ‘país de las oportunidades’. Se desconoce cuánto tiempo se quedará en Norteamérica, pero se espera que tras esa pasantía pueda dar por finalizado su tratamiento y así empezar a escuchar ofertas.

¿Y Alianza? El depredadores ha reiterado en varías ocasiones que mientras no esté al 100% físicamente, no ha pensado en ofertas deportivas que le permitan extender su trayectoria.

“Yo siempre analizo propuestas, más aún al equipo de mis amores que es Alianza Lima, pero no puedo definir nada mientras no pueda jugar. No está descartado, yo no descarto nada. Primero tengo que jugar, nadie te va a contratar para estar en la fisioterapia”