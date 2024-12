¡Paolo Reyna, contento por su llegada a Universitario!

El defensor de Universitario, Paolo Reyna, expresó su felicidad por llegar al equipo de Ate y aseguró haber tomado un gran paso en su carrera

Paolo Reyna no pudo ocultar su alegría por llegar a Universitario. El defensor tendrá el reto más importante en su corta carrera futbolística. “Muy contento. Es un club que es el más campeón. Estoy muy feliz de haber tomado esta decisión y todo saldrá bien”, fueron las primeras palabras como jugador del equipo crema.

El exjugador de Melgar aseguró haber logrado un paso importante en su carrera al haber llegado a Universitario: “Estoy seguro que sí porque creo que es lo que cualquier jugador anhela. Definitivamente eso te da un plus y es más que todo para mostrarse de qué estás hecho”.

Puedes leer:

Además, Paolo Reyna señaló los objetivos que tiene al defender la camiseta de Universitario: “Mis objetivos primero afianzarme en el equipo de titular, obviamente pelear el puesto. Nadie le ha regalado nada a nadie. Después, campeonar el torneo corto y por el tricampeonato que es lo que todos quieren”.

Luego indicó haber tenido ofertas de clubes peruanos y del extranjero, pero siempre tuvo la idea de llegar al club de Ate: “Tuve propuestas. Cuando escuché que la ‘U’ me quería no me tomó mucho tiempo para decidir. Tuve ofertas del extranjero, pero la oportunidad de vestir la camiseta de la ‘U’ me atrajo mucho y tomé esa decisión con toda mi familia”.

Finalmente, Paolo Reyna resaltó la importancia de cumplir el primer objetivo de la temporada 2025 con el equipo: “Los objetivos de todos es pasar de fase que es lo primero. Competir de igual a igual. A los equipos peruanos especialmente nos cuesta, pero la ‘U’ viene haciendo buenos papeles. Estoy muy feliz y vamos a ir preparándonos para torneo”.