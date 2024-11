¡Para Alex Valera fue buena decisión no fichar por el compadre!

Alex Valera confirmó que tomó la mejor decisión al no fichar por Alianza Lima.

Uno de los delanteros peruanos que a crecido en base a constancia y pundonor es Alex Valera. El hoy atacante de Universitario de Deportes resalta en la Liga 1 por su gran físico que adquirió por haber sido jugador de Fútbol Playa. El elemento crema comentó que en su momento, hubo interés de Alianza Lima en ficharlo, pero, tomó una buena decisión al no firmar por el compadre.

«Deportivo Municipal fue la primera opción, fue el equipo que me comenzó a seguir, que me empezó a hablar. Después de ‘Muni’ vino Alianza Lima, pero yo quería estar en la ‘U’. Yo soy hincha de la ‘U’. Hincha es el que va al estadio, alienta, pero yo soy una persona que siempre se ha identificado con la ‘U’, me gusta el color de camiseta, siempre me ha gustado desde niño», señaló Alex Valera.

El atacante a demostrado que la Liga 1 le queda chica, ya que, no hay defensor que soporte su presión. Es por eso que, viene siendo habitual convocado a la Selección Peruana por el profesor Jorge Fossati, donde, en estos momentos, es titular sin lugar a dudas por las ganas que le pone al jugar.

«Me acuerdo que la ‘U’ me llamó al último, casi por terminar el campeonato, menos mal no firmé por ninguno porque incluso ‘Muni’ me iba a pagar más que todos, iba a ir allí, ya estaba todo, pero cuando me llamó la ‘U’ le dije a mi representante que no lo piense, que quería ir y que acepte lo que le ofrezcan. Aceptó y todo, y me fui a la ‘U’. Tomé la mejor decisión de mi vida”, finalizó Alex Valera.

Hoy en día, Universitario de Deportes, planifica lo que será su proyecto para el 2025, donde, afrontarán dos frentes: Liga 1 y Copa Libertadores. Un año muy importante para los cremas, ya que, podrían alcanzar nuevamente el tricampeonato y para Alex Valera, ya que, significará la oportunidad de quedar en la historia de la institución y tentar volver pegar el salto al viejo continente. ¡A luchar, Alex!