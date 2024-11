Jorge Fossati: “queríamos darle alegrías al hincha”

El entrenador de Perú, Jorge Fossati, lamentó no lograr el triunfo ante Chile en las clasificatorias

Perú no pudo quedarse con los tres puntos luego de quedar igualado sin goles ante la selección chilena. Un empate que deja sensaciones de preocupación por llegar a la próxima Copa del Mundo del 2026. Para Jorge Fossati es lamentable no haber sacado adelante el resultado ante Chile, más aún no haberle dado la alegría a toda la hinchada de la ´bicolor´.

El técnico uruguayo expresó sus sensaciones del empate: «Fue un partido que salimos a buscar los dos, ellos con sus armas, nosotros con las nuestras. Tuvimos la mayor cantidad de remates en todo el año, un total de trece. Me parece que méritos hicimos los dos. Ellos lo pudieron ganar en el primer tiempo, nosotros en parte del primero y en el segundo«.

Puedes leer:

Luego quedó inconforme por el resultado y lamentó no haber logrado el triunfo por los hinchas peruanos: «Hay menos margen de error, por lo cual, analizando el partido desde el resultado, no quedamos satisfecho para nada porque queríamos darle alegrías al hincha, que sin ningún tipo de dudas se lo merece«.

Jorge Fossati fue consultado por el equipo que mandará al terreno de juego para enfrentar a Argentina y respondió lo siguiente: «Seguramente la estrategia será diferente, en algunos aspectos, pero la idea en general no va a cambiar. Estábamos enfocados en este duelo, y si me equivoqué seré el primero en aceptarlo«.

Finalmente, el entrenador de Perú rescató algunas mejorías del equipo durante su paso en las clasificatorias: «Salvo el segundo tiempo ante Brasil, siento que el equipo está cada vez más fuerte, ha ido fortaleciéndose, a pesar de las muchas dificultades que hemos tenidos. Trato que el equipo mejore partido a partido«.