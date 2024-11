¡Percy Olivares desconoce a Gareca tras decisiones!

Percy Olivares, ex jugador peruano, criticó la postura de Gareca al convocar a Arturo Vidal.

En la previa del flamante «Clásico del Pacífico» salió a dar unas palabras Percy Olivares, ex seleccionado peruano, quien criticó la postura actual de Ricardo Gareca, calificando que ahora «desconoce» al ex DT peruano, ya que, dio su brazo a torcer al convocar a Arturo Vidal, quien le había faltado el respeto en su momento.

“A mí me pareció una falta de respeto. Me apenó mucho el hecho de que estas cosas se estén normalizando. Me parece grave y está también el caso de Suárez con Bielsa. Son futbolistas de talla mundial, pero el fútbol está así. Pero quienes dan esa imagen tienen que pensar más, llegará el momento que se haga normal faltar el respeto al entrenador”, señaló Percy Olivares.

El ex defensor de Sporting Cristal, aduce que Arturo Vidal le faltó el respeto al profesor Gareca, así como a todo el equipo, ya que, después de cada derrota, hacía una especie de campaña en contra del equipo, queriendo imponer su idea sobre todas las cosas. Este tipo de cosas no le suma al grupo.

“Si no estás bien formado, que es lo que se muestra, no quiero pensar que necesiten de ayuda para dejar de hace eso, faltar el respeto al ser humano. Siendo la relevancia que tiene es muy fuerte. Ni cuando jugábamos en el barrio pasaba eso, se le pasó la mano a Vidal”, aseguró Percy Olivares.

Este viernes 15, recibimos a Chile en el Estadio Monumental con la consigna de hacer respetar la casa, pero, una frase que dejó Ricardo Gareca, en su última conferencia de prensa y que caló mucho en suelo peruano fue: «Creo mucho en el jugador chileno», misma frase con la que enamoró a los hinchas de la bicolor. ¿Mismo discurso? ¡A ganar, Perú!