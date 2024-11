¡Carmelo Algarañaz confía en Bolivia para esta fecha doble!

El delantero, Carmelo Algarañaz, confía en Bolivia con miras a clasificar al mundial.

Una selección que sorprendió a propios y extraños tras encajar una importante racha de victorias es Bolivia. Su delantero Carmelo Algarañaz, hizo un análisis sobre la situación del cuadro del altiplano y aseguró que, hoy por hoy, la única meta del plante, es clasificar al Mundial a toda costa.

«Hoy por hoy, nuestra ambición ha incrementado en el sentido de querer ya entrar de forma directa a lo que es un cupo del Mundial. Nos hemos demostrado primero a nosotros mismos que podemos pelear por un cupo al Mundial», señaló Carmelo Algarañaz, quien espera sumar su granito de arena para alcanzar la meta.

El jugador es consiente que existe una larga brecha entre la actualidad y los años que Bolivia no asiste a los mundiales, pero, el presente que viven en estos momentos, tras encajar una importante racha de victorias, les han subido la moral y despertado esa ambición por la gloria.

«Sabemos que hace mucho tiempo Bolivia no clasifica al Mundial, pero nosotros tenemos hoy por hoy esa linda meta de poder cumplir. Estamos muy cerca, simplemente depende de nosotros. Estamos en una situación que quizás años anteriores no se veía. Creo que no debería ser una mochila, más bien tenemos que disfrutar porque contamos con una gran oportunidad de poder entrar a la historia como jugadores», agregó Carmelo Algarañaz.

Bolivia se ubica en la quinta ubicación en la tabla de posiciones de las Clasificatorias y esta fecha doble, primero, visitará a una veloz Ecuador en un partido de fuerzas iguales donde quien muestre mejor juego, se llevará la victoria. Seguidamente, ya en condición de local, los del altiplano, recibirán a Paraguay. Dos rivales directos en la búsqueda de clasificar al mundial. Logrando los seis puntos en disputa, podrían sumar 14 puntos y escalar hasta la cuarta posición. ¡Veremos!