Para Ayacucho, uno fue suficiente

Con gol de Carlos Olascuaga, superó 1-0 a Alianza Sullana y se mantiene invicto en el torneo. ‘Churres’ siguen sin conocer de triunfos.

Goles que no haces, goles que te hacen. Alianza Atlético perdonó mucho y lo terminó pagando caro, porque cayó 1-0 ante Ayacucho FC en el estadio Iván Elías de Villa el Salvador. Carlos Olascuaga fue el autor del único tanto a favor de los ‘zorros’ que terminaron con 10 hombres por expulsión de Leandro Sosa, quien fue el mejor del partido.

Los de Sullana tuvieron el debut de Ascues y el ‘Mudo’ Rodríguez, se vio mejoras en el juego colectivo, pero no alcanzó y sigue sin sumar de a tres. A los 13′, Perlaza hizo la personal y dejó a Lugo solo para definir, pero este falló increíblemente y su disparo pegó en el poste, en el rebote tampoco le atinó.

Minutos más tarde, Lugo volvió a aparecer, pero esta vez para asistir a Ascues, quien disparó, pero el poste le dijo no. Fueron las más claras de los ‘Churres’. Ayacucho fue de menos a más, y tuvo una muy similar con Sosa que envió un pase al corazón del área y Villamarín no pudo introducir el balón al arco de Barrios. Las cosas fueron así, Ayacucho tuvo mejor el balón, pero Sullana generó las más peligrosas.

En la segunda parte, los ‘Churres’ pudieron marcar, pero la ansiedad generó que los delanteros Lugo y Perlaza fallen ocasiones claras. Ayacucho tuvo lo suyo con Sosa, quien fue el más desequilibrante del cotejo, y este se asoció con Pósito, para dejarle el balón a Villamarín, quien dio un pase rasante de derecha a izquierda donde apareció el recién ingresado Olascuaga (79′), quedó frente al golero Barrios y no perdonó, anotó el 1-0.

En adelante, los ‘zorros’ cuidaron el resultado ante un Sullana desesperado. Sosa vio la segunda amarilla de manera injusta y fue expulsado. Al final, Ayacucho sumó tres puntos que lo mantienen arriba e invictos.

A. SULLANA 0

Ignacio Barrios

—

Jesús Arismendi

Juan Barreda

Alberto Rodríguez

David Gonzáles

—

Adán Balbín

Piero Serra

Carlos Ascues

Axel Domínguez

Kevin Lugo

—

Víctor Perlaza

——————–

DT: Jahir Butrón

———————–

AYACUCHO FC 1

Maximiliano Cavallotti

—

Roberto Villamarín

Marcos Delgado

Minzún Quina

Joe Iparraguirre

—

Enmanuel Páucar

Carlos Beltrán

Robert Ardiles

Ítalo Regalado

Leandro Sosa

—

Othoniel Arce

———————–

DT: Walter Fiori

———————-

ÁRBITRO: Pablo López

LÍNEAS: Michael Orué – Pedro Espinoza

CUARTO: Gean Barbagelatta

GOL: Carlos Olascuaga 79′ (AFC).

CAMBIOS: Flavio Fernández x Axel Domínguez, Carlos Correa x Piero Serra, Rinaldo Cruzado x Carlos Ascues, Denilson Ramírez x David Gonzáles, Cristhian Vargas x Kevin Lugo (AAS). Guillermo Firpo x Carlos Beltrán, Carlos Olascuaga x Robert Ardiles, Aldair Salazar x Ítalo Regalado, Janio Pósito x Othoniel Arce, Segundo Espinola x Joe Iparraguirre (AFC).

TA: Piero Serra, Carlos Correa, Juan Barreda (AAS). Joe Iparraguirre, Carlos Olascuaga, Aldair Salazar (AFC)

TR: Leandro Sosa (AFC)

ESTADIO: Iván E. Moreno – VES

LA PALABRA

WALTER FIORI (DT Ayacucho)

“Las llegadas de Alianza Atlético fueron muy claras, muy complicadas para nosotros, dos tiros en los palos. Pasamos ese primer tiempo que fue complicado y en el segundo se corrigieron algunas cosas, mejoramos, equiparamos todo, pero en el primero sufrimos bastante”.

JAHIR BUTRON (DT A. Atlético)

“Me quedo dolido porque generamos muchas situaciones, algo atípico en el torneo. Generamos y propusimos, pero nos faltó el puntillazo final. No sirve de nada hacer un buen fútbol si no conviertes goles”.

————————————

DATO

Tanto Ascues como Rodríguez debutaron en el torneo. El primero cumplió y generó opciones y cedió su puesto a Cruzado, quien también volvió al campo después de mucho tiempo. Por su parte, el ‘Mudo’ completó 90 minutos después de mucho tiempo y manifestó que: “Cuando no haces los goles te pasa factura, solo no falla quien no está. Esto nos va a ayudar para seguir corrigiendo, mejorar y seguir, en otra oportunidad se va a dar”.