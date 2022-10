Patrick Zubczuk sobre el mal momento de Cienciano: “Tenemos que corregir, quedan pocos partidos”

Cienciano no pudo de visita frente a UTC de Cajamarca por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1. A pesar de la ventaja numérica no sumaron en el Héroes de San Ramón

Cienciano no pudo de visita frente a UTC de Cajamarca por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1. A pesar de la ventaja numérica no sumaron en el Héroes de San Ramón. El Gavilán del Norte venció por 2 – 1 a Cienciano. Los cusqueños no levantan cabeza en el torneo.

“Son cosas que tenemos que corregir sí o sí, sino nos va a costar mucho como está sucediendo. Los que estamos adentro de la cancha somos responsables y tenemos que corregir esto rápido porque quedan pocos partidos”, dijo Patrick Zubczuk.

MAL MOMENTO:

“Nos faltó saber aguantar el resultado, tuvimos un par de errores y nos costó. Tratamos de aguantar el partido dentro de lo posible, pero esto es fútbol, UTC de Cajamarca se esforzó bastante y consiguieron el resultado que querían”, expresó el portero de los dirigidos por César Vigevani.

UTC VS. CIENCIANO:

UTC de Cajamarca le dio vuelta al marcador para derrotar al Cienciano del Cusco por 2-1. El Gavilán del Norte conquistó su quinta victoria consecutiva en la Liga 1. A pesar de tener diez hombres en cancha se supo reponer ante el campeón de la Sudamericana 2003.

Por su parte, el “Papá” se adelantó en el primer tiempo con un gol de cabeza de Carando a los 16 minutos. Tras un servicio de tiro libre desde la izquierda del terreno ejecutado por Kevin Sandoval.