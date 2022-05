Pdte. de ADFP: “El TAS ha definido la finalización del campeonato”

El presidente de la Asociación Deportiva de Futbol Profesional recordó cómo se dio el inicio del campeonato 2022.

Óscar Romero, presidente de la ADFP, brindó una conferencia de prensa donde se refirió al pedido que la FPF le presentó al IPD para que el Consejo directivo se pronuncie sobre el reconocimiento de los estatutos del 2019 y recordó cómo se dio el inicio del campeonato 2022.

“Lamentablemente, hemos comenzado campeonatos donde el TAS ha dicho quién sube y quién baja. Acá el TAS ha definido la finalización del campeonato en general.”

Indicó Romero en rueda de prensa.

Por otro lado, el presidente de la ADFP advirtió que ante la anulación de los estatutos en los mandatos de Manuel Burga y Agustín Lozano, el pedido de la FPF, no puede ser aceptado. “La Federación Peruana de Fútbol es una entidad privada, no pertenece al Estado. La relación con el IPD solo debe de ser de coordinación, por lo que no puede haber más. La condición actual de los estatutos del 2019 es nula. El TAS anuló con un laudo estos acuerdos. En el 2009 también fueron anulados. Los estatutos vigentes son los del 1996”.

Asimismo, agregó: “Queremos advertir que el sistema del fútbol se deteriora. Decimos lo que dice la ley, no lo que decimos nosotros. El problema se va a solucionar cuando regresemos al estatuto del 1996. ¿Por qué no podemos adecuarlo al 2022?”.