Pdte. IPD: “Cristal no tiene convenio firmado para usar el Alberto Gallardo”

Ruben Trujillo, presidente del Instituto Peruano del Deporte(IPD), informó que Sporting Cristal no tiene un convenio formal firmado para usar el Estadio Alberto Gallardo.

“Invito a dos instituciones como la Municipalidad de San Martín de Porres y Sporting Cristal para venir al IPD y resolver el problema del Estadio San Martín (Alberto Gallardo). Ese estadio es propiedad del IPD, no hay un convenio firmado. No pueden estar usando este bien con un acta que se firmó hace varios años, donde en la misma se pusieron de acuerdo para resolver un problema. Por eso los invito. Cristal podría decir que la acta los habilita, en mi opinión no. Sporting Cristal se encarga del mantenimiento de la cancha, el IPD no recibe un sol”.