Pedri: “Aún tenemos un partido de vuelta”

El centrocampista Pedri quiso ser positivo después de la derrota ante el Sevilla y aún no se ve fuera de la Copa del Rey

El centrocampista del FC Barcelona, Pedri González, habló en Barça TV nada más finalizar el partido: “No hemos empezado bien, tenían superioridad por el medio. Queda la vuelta y todavía se puede. Es un mazazo que te marquen una jugada más tarde. Te comes la cabeza cuando hacen el 1-0. Hemos tenido oportunidades y hay un penalti que no sé si es fuera o dentro. No consiguió llegar el gol y mala suerte. Todavía quedan 90 minutos que son muy largos y dan para muchos. En Granada hicimos lo que hicimos y hay eliminatoria”

“Empezamos el partido un poco mal, ellos tuvieron superioridad en el medio y no supimos contrarrestarlo. Nos llevamos una derrota, pero todavía se puede”, recordó el centrocampista azulgrana”, agregó Pedri.

Asimismo, Suso no tardó en responde a través de su cuenta oficial de Twitter. Por ello, el jugador citó uno de los tuits que recogían las declaraciones del jugador azulgrana con una serie de emoticonos de la cara llorando.