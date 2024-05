Pedro Gallese le da la victoria al Orlando City

Pedro Gallese atajó el penal que terminó por darle la victoria al Orlando City sobre el Philadephia Union.

Con una destacada actuación de Pedro Gallese, Orlando City aseguró una victoria crucial como visitante ante el Philadelphia Union, con un marcador final de 3-2. El arquero peruano se lució atajando un penal crucial en los minutos finales del encuentro, manteniendo así la ventaja mínima para su equipo.

El partido estuvo marcado por la intensidad desde el inicio, con goles tempraneros que mantuvieron el ritmo alto durante los 90 minutos. El colombiano Luis Muriel fue una pieza clave para Orlando, anotando un doblete que incluyó un golazo. Por su parte, Wilder Cartagena se adaptó bien a su nueva posición como zaguero, contribuyendo a la sólida defensa del equipo.

A pesar de los esfuerzos del Philadelphia Union por igualar el marcador, especialmente con 25 intentos de disparo a puerta, no lograron concretar las oportunidades. Incluso un penal a favor en los minutos finales no fue suficiente para superar la actuación impecable de Gallese.

Con este triunfo, Orlando City escaló al puesto 11 en la tabla y se encuentra a solo cinco puntos de la zona de playoffs. En la próxima jornada enfrentarán al líder Inter Miami, liderado por figuras como Lionel Messi y Luis Suárez.

El partido estuvo marcado por el dominio táctico de Orlando City, con destacadas actuaciones individuales de jugadores como Muriel y Nicolás Lodeiro. Aunque el Philadelphia Union intentó con determinación revertir el resultado, la eficaz defensa y la intervención decisiva de Gallese aseguraron la victoria para el equipo visitante.

El árbitro Timothy Ford dirigió el encuentro de manera imparcial. Philadelphia Union visitará al New York City FC, mientras que Orlando City recibirá al Inter Miami en un duelo que promete ser electrizante en el estadio Inter and Co Stadium.