Pedro García sobre Jefferson Farfán: “¿Alguien lo vio jugar?”

El periodista deportivo, Pedro García, habló sobre la participación de Jefferson Farfán en el último clásico que terminó en derrota para el equipo blanquiazul, refiriéndose a su bajo nivel actual

Pedro García, panelista del programa “Al Ángulo”, habló sobre el criticado rendimiento de la “foquita” Farfán en el último clásico del fútbol peruano. “Qué lindo hubiera sido ver a Jefferson ingresar al partido, independientemente del resultado, a meter un pase en profundidad, con toda su estampa de “crack”, a pelear una bola por arriba y ganarla, a sacar un remate, en buen estado, haciendo lo que ha hecho toda su carrera”, expresó.

El periodista, reconoció a Farfán como uno de los exponentes del fútbol peruano de los último tiempos por su trayectoria: “En el clásico, era el retorno de un futbolista, no solo de Alianza Lima, sino del Perú porque nos ha llevado a un Mundial y todos lo queremos”

Finalmente, García refirió que el regreso de “Jeffry” fue “apresurado”. “Lamentablemente, no se dio porque ese no era Jefferson. Su retorno fue apresurado. En rigor, estuvo en la cancha, ingresó, pero no jugó. ¿Alguien lo vio jugar?”, puntualizó.

Recordemos que Farfán ingresó en los últimos minutos del segundo tiempo, sin embargo, nada se pudo hacer para revertir el resultado que le dio la victoria al cuadro visitante.