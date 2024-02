Pedro García y su duro mensaje por el caso de Guerrero

El periodista deportivo Pedro García lanzó duras críticas sobre la influencia materna en la trayectoria futbolística de Paolo Guerrero.

El pasado martes 20 de febrero, Paolo Guerrero llegó accidentadamente a Lima para abordar su situación contractual y presuntamente participar en la Liga 1 con César Vallejo en una reunión con Richard Acuña. Según informes de algunos medios, la madre de Guerrero, doña Peta, habría estado presente en esta segunda reunión.

Esto provocó fuertes comentarios de Pedro García, quien cuestionó la influencia de la madre del delantero en su carrera futbolística.

El periodista comenzó realizando un comentario bastante irónico sobre la influencia de la madre de Paolo Guerrero en la negociación. “No imagino a la mamá de Luis Suárez cuando mordió a Chiellini, no me lo imagino defendiéndolo de la FIFA. Es cómico”.

Tambien, Pedro García añadió: “Para mí no está bien en el sentido de que el resultado no es bueno. Soy respetuoso, trato de serlo. Yo no he estado ahí, no sé qué se habló, no sé qué participación tuvo, pero desde afuera uno mira y dice, a ver Julio García, tú para qué estás si va a entrar la mamá. Para qué estás, si la mamá de Paolo está protagonizando eventualmente, según presumimos, una negociación”.

Por último, el conductor del programa “Al Angulo” hizo hincapié en que los resultados no suelen ser buenos cuando Doña Peta interviene.

“Su momento, cuando fue la decisión más decisiva, porque fue notable, fue cuando se permitió decir que Pizarro, que por lo que yo veo de una carrera impecable, y su papá, tenían que ver con la suspensión de Paolo. Y cómo no voy a opinar en su momento, y se dijo acá. Estuvo mal y estuvo en todos los portales del mundo”.