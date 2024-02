 Pelea sin tregua: Real Madrid empata 1-1 con Rayo Vallecano en LaLiga.

Real Madrid y Rayo Vallecano empatan 1-1 en LaLiga, con goles de Joselu y Raúl de Tomás

Joselu y Raúl de Tomás fueron los artífices de los goles que sellaron el empate entre Real Madrid y Rayo Vallecano. En un enfrentamiento caracterizado por su intensidad y lucha constante, ambos equipos se vieron envueltos en un empate 1-1 en el marco de la jornada 25 de LaLiga EA Sports.

La respuesta enérgica del Rayo Vallecano, en el debut de Íñigo Pérez, se hizo evidente al igualar mediante un penal ejecutado magistralmente por Raúl de Tomás, lo que mantuvo con vida a LaLiga EA Sports.

Siempre se ha dicho que el equipo blanco nunca se le puede dar por vencido, sin importar cuán adversa sea su situación. Del mismo modo, infravalorar al Rayo Vallecano en su feudo de Vallecas es un error que no debe cometerse. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti lleva más de cuatro meses sin conseguir una victoria en casa.

El Real Madrid cambio el marcador a su favor

Después de un comienzo vertiginoso que podría haberle salido caro debido a un error en la salida de balón de Lunin con los pies. La astuta maniobra de Federico Valverde por la banda derecha y su preciso centro hacia el corazón del área. Fue aprovechado fueron magistralmente por Joselu, quien logró capitalizar la oportunidad y colocar el marcador en 1-0 a favor del equipo.

No obstante, la respuesta no tardó en llegar. Tras la anulación del doblete de Joselu, debido a que el balón se había salido antes del pase por la línea de fondo de Lucas Vázquez, el Rayo Vallecano encontró la recompensa a su despertar. El equipo capitalizó la falta de ayuda defensiva por parte de Vinícius, que le valió la reprimenda de Nacho, y buscó su oportunidad por las bandas, especialmente por la derecha. En una jugada orquestada por el Pacha, encontró el espacio necesario, realizó un pase hacia atrás y el disparo de Trejo, rumbo a la portería, impactó en la mano de Camavinga. El VAR alertó al árbitro, y en una temporada complicada para él, De Tomás no desaprovechó la oportunidad de resurgir al convertir el penal.

Ante la complicación que el partido presentaba, Ancelotti decidió enviar al terreno de juego a sus titulares, buscando cambiar el rumbo del encuentro. A partir de ese momento, el Real Madrid recuperó su intensidad competitiva, con Brahim Díaz emergiendo como figura clave en dos acciones determinantes que marcaron un giro en el partido. En la primera, el jugador realizó un pase filtrado a Joselu, quien remató rasante hacia Dimitrievski.

Últimos minutos para un milagro

Con la presencia de Carvajal, Kroos y Rodrygo en el terreno de juego, el líder buscó incansablemente la victoria. Sin embargo, fue el guardameta Dimitrievski quien frustró sus intentos, destacándose con una espectacular intervención ante el tiro libre de Kroos. El Rayo Vallecano, recuperando la solidez defensiva que tanto anhelaba, logró resistir a los embates finales del Real Madrid. En los últimos minutos de arremetida madridista, con un potente disparo de Carvajal que precedió a su expulsión, el equipo local apenas permitió que se gestara alguna situación de peligro, asegurando así un empate valioso y convirtiéndose en el único equipo que el líder no ha logrado derrotar en LaLiga.

