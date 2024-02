Sin perforar redes: Empate sin tantos entre Valencia y Sevilla.

Valencia y Sevilla se enfrentan en la jornada 25 de LaLiga de España

Valencia y Sevilla se enfrentaron con los locales ansiosos por regresar a la senda de la victoria, culminando finalmente en un empate sin goles. Durante el encuentro, las oportunidades más destacadas estuvieron del lado de los locales, quienes hicieron hincapié en una reclamación de penalti no sancionado tras una jugada con Foulquier en el centro de la controversia.

Primer tiempo

El inicio del enfrentamiento en Mestalla presenció al Valencia volcándose con gran energía hacia la portería sevillista. Estos esfuerzos iniciales comenzaron a dar sus frutos cuando, a los pocos minutos del pitido inicial, Sergi Canós recibió un balón de espaldas por parte de Pepelu y desató un disparo rasante que no logró encontrar las redes. Apenas dos minutos después, el Sevilla alzó sus protestas ante una presunta mano de Mosquera, aunque el árbitro determinó que no era merecedora de sanción. En el minuto 10, Gayá sufrió un fuerte golpe con el codo por parte de Jesús Navas en su intento por ganar un balón. A medida que avanzaba el encuentro, el equipo sevillano gradualmente recuperaba terreno y control en el terreno de juego.

La siguiente oportunidad clara de gol surgió con un preciso centro de Gayá que dejó el balón en posición perfecta para Yaremchuk, quien, lamentablemente, no logró conectar con precisión y Nyland logró despejar con esfuerzo. El ritmo del partido se volvió más denso, adquiriendo un carácter físico y dificultando a ambos equipos penetrar con peligro. A pesar de que el Sevilla tomó un mayor control de la posesión, no lograba materializar las jugadas. Los últimos minutos presenciaron nuevamente la superioridad del equipo ché, que protestó vehementemente una carga sobre Foulquier dentro del área, una acción que el árbitro optó por no sancionar como penalti.

Segundo tiempo

El Valencia retomó el segundo tiempo mostrando una iniciativa agresiva, comenzando con un remate de Canós que replicaba la acción de los primeros 45 minutos, aunque esta vez Nyland logró bloquearlo. La presión local persistía, y antes de alcanzar el minuto 50, un nuevo centro encontró la cabeza de Hugo Duro, cuyo cabezazo rozó el palo, generando así otra oportunidad de peligro para los anfitriones.

A medida que avanzaban los minutos y se alcanzaba la hora de juego, comenzaron a realizarse sustituciones, siendo notable la entrada de Peter Federico, quien hacía su debut en Mestalla, en lugar de Sergi Canós. Con el transcurso del tiempo, el ritmo del partido experimentó una desaceleración, y tanto el Valencia como el Sevilla adoptaron un enfoque más cauteloso.

La oportunidad más clara para el equipo valenciano en los minutos finales llegó a través de Peter Federico, quien ejecutó una volea que tomó desprevenido al arquero sevillista, rozando el poste en su intento.

