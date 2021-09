“Penny me dijo ratero y no lo voy a permitir”: Kevin Ortega

Kevin Ortega, árbitro peruano, habló tras el polémico incidente con Diego Penny en el partido de ayer entre Cristal y la U. San Martín.

Ayer, en el encuentro entre Sporting Cristal y la Universidad San Martín ocurrió un hecho muy polémico entre Kevin Ortega y Diego Penny. El árbitro expulsó al portero del club ‘santo’ tras un incidente, que hasta ahora es poco claro.

El referee FIFA contó su verdad y explicó lo que pasó en el Estadio Monumental: “No voy a hablar como árbitro, sino como persona. Desmiento totalmente las declaraciones de Penny. Para poner en contexto sobre la jugada en la que Penny alega que yo lo insulté, fue una situación en donde no lo escucho porque estaba lejos. Mi asistente me llama y me dice que Penny me desaprueba y me dice ‘roja’. Por lo cual, lo procedo a amonestar primero. Cuando me sigo acomodando el auricular, mi asistente me dice más cosas. Me dijo que era roja y una palabra subida de tono. Por lo cual yo borro la tarjeta amarilla y lo expulso”.

Luego, agregó: “En ese momento, Penny me dice ‘¿te crees guapo?’ y una palabra subida de tono. Yo le guiño el ojo y le digo soy guapo. Cometí ese error de responderle. Como autoridad me equivoqué. Penny me dijo ratero y no lo voy a permitir. Está mancillando mi honra como persona”, explicó en Movistar Deportes.

Por último, el árbitro nacional contó que ha pedido que se investigue el caso para terminar con este polémico asunto: “Yo pedí que se investigue y si me tienen que castigar por las acciones, está bien”, sentenció.