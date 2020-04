Pérez: “Estoy encerrado, cada día me preocupo más”

A sus 72 años, Goyo Pérez contó cómo vive la cuarentena en casa y reveló que lava las bolsas del supermercado para evitar contagiarse de COVID-19

Desde que Gregorio Pérez llegó a la ‘U’, se le ha visto sonriente y lleno de vitalidad. Pero no todo es felicidad en la vida del estratega uruguayo, resulta que la cuarentena le ha cambiado la vida. Don Goyo está en su país acatando las normas, y reveló su sentir, pues es una persona de 71 años y es vulnerable al virus.

“Estoy acá, encerrado. Las primeras semanas se hicieron muy llevaderas como una rutina, pero ya se ha hecho muy largo y cada día que pasa estoy más preocupado. No soy pesimista, pero sí realista, la vuelta a la normalidad no se ve a corto plazo”, dijo a un medio de su país.

Pérez vive junto a su esposa Reneé, ambos no salen para nada, y es su hija junto a su yerno, quienes una vez por semana les llevan las bolsas del supermercado, y el técnico las lava una por una por temor al contagio. “Lavo hasta las bolsas. Esto es así, no se sabe qué puede pasar”, remarcó. Algo que le duele, es no poder ver a sus 5 nietos. Cuenta que la vez pasada, dos de sus engreídos le mandaron besos volados desde lejos.

Además, indicó que está al día con lo que sucede en Perú, y revela que en Uruguay las cosas están mucho mejor. Por último, reveló que hace ejercicios en un campo de 22 metros, y patea algunas sillas y cabecea una que otra lámpara.