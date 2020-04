“Todo depende del presidente”

Álvaro Olaya habla de la crisis que vive Llacuabamba

El defensor de Deportivo Llacuabamba, Álvaro Olaya, habló con Todo Sport sobre la situación difícil que atraviesa el club de Pataz y opinando sobre el riesgo que corren de retirarse de Liga 1.

“El presidente ha mantenido su propuesta de reducirnos el 50 por ciento de abril y mayo. En lo personal no lo acepto y la mayoría está de acuerdo conmigo. Espero que el presidente de Llacuabamba tome una buena decisión, pero él ya dio su propuesta y veremos qué pasa”, comentó Olaya.

Además, asegura que en el plantel no agrada la idea de dejar la Liga 1. “Los que vienen de Copa Perú quieren seguir mostrándose y queremos ayudar. No pedimos que se nos pague el 100 por ciento pero al menos un 70. Sabemos que primero es la salud”, afirmó el ex jugador de Universitario.